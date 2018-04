Stimmung der Dienstleister in USA fällt stärker als erwartet

Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 0,7 Punkte auf 58,8 Zähler gefallen, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem schwächeren Rückgang auf 59,0 Punkte gerechnet.