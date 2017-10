Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Oktober leicht eingetrübt. Der entsprechende Indikator fiel um einen Punkt auf 100 Zähler, wie die Statistikbehörde Insee am Freitag in Paris mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge, allerdings von hohem Niveau aus. Analysten hatten aktuell mit einer Stagnation gerechnet./bgf/jha/