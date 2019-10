Stimmung in Japans Industrie sinkt auf tiefstes Niveau seit 2013

Die Stimmung unter den Managern der japanischen Grossindustrie ist so schlecht wie seit 2013 nicht mehr. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Bank von Japan (BoJ) unter rund 10 000 Unternehmen hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die grossen Produktionsunternehmen zum September von plus 7 drei Monate zuvor auf jetzt plus 5. Die Stimmung ist damit so schlecht wie zuletzt vor mehr als sechs Jahren. Ein positiver Index bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiterhin in der Mehrheit sind.