Studie: Modehandel in Deutschland leidet weiter unter Corona-Folgen

Der Modehandel in Deutschland wird einer Studie zufolge seine coronabedingten Umsatzeinbussen auch in diesem Jahr nicht vollständig aufholen können. Trotz einer Erholung des Marktes werde das Umsatzvolumen immer noch 10 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 liegen, berichtete am Dienstag das Institut für Handelsforschung (IFH). Vor allem kleine Modegeschäfte sowie Kauf- und Warenhäuser stünden unter Druck.