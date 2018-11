Südafrikas Notenbank erhöht erstmals seit 2016 den Leitzins

Die Währungshüter erklärten die aktuelle Zinserhöhung mit der Preisentwicklung in Südafrika. Eine Verschiebung des Zinsschritts hätte die Inflationserwartungen in dem Schwellenland weiter verstärkt, hiess es in einer Mitteilung. Damit wäre in der Zukunft eine "stärkere geldpolitische Antwort" notwendig geworden. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 5,1 Prozent gelegen. Seit dem Frühjahr hat sich die Teuerung in Südafrika spürbar verstärkt.

Am Devisenmarkt reagierte der Rand, die Währung Südafrikas, mit Kursgewinnen auf die Zinserhöhung./jkr/jsl/jha/

(AWP)