Die Notenbank Südkoreas geht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie mit noch tieferen Leitzinsen vor. Wie die Bank of Korea am Montag in Seoul mitteilte, sinkt ihr Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf ein Rekordtief von 0,75 Prozent. Die Entscheidung folgt auf eine ausserplanmässig anberaumten Not-Zinssitzung. Am Abend zuvor hatte die US-Notenbank (Fed) ihren Leitzins ebenfalls ausserplanmässig auf fast null Prozent gesenkt. Andere Zentralbanken haben ebenfalls reagiert.