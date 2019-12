Südkorea und Japan ringen um Lösung im Handelsstreit

Trotz jüngster Entspannungssignale haben Südkorea und Japan auch bei einem Spitzentreffen keinen Durchbruch bei strittigen politischen und wirtschaftlichen Fragen erzielt. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In rief Japans Regierungschef Shinzo Abe am Dienstag bei einem Gespräch im chinesischen Chengdu auf, dass Tokio alle gegen Südkorea gerichteten Exportbeschränkungen aufheben solle. Das teilte Moons Büro in Seoul nach dem ersten formalen Gipfel zwischen beiden seit 15 Monaten mit. Auch im Streit um die Entschädigung ehemaliger koreanischer Zwangsarbeiter während Japans Kolonialherrschaft (1910-45) blieben demnach die Differenzen bestehen.