Südkorea will zwischen USA und Nordkorea vermitteln

Nach dem ergebnislosen Abrüstungsgipfel zwischen den USA und Nordkorea in Hanoi will sich die südkoreanische Regierung als Vermittlerin anbieten. Unter Vorsitz des Präsidenten Moon Jae In tagte am Montag in Seoul der nationale Sicherheitsrat Südkoreas. Ziel war es, einen weiteren Dialog über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms anzustossen.