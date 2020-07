Südkoreas Zentralbank hält Leitzins weiter auf Rekordtief

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins trotz der Sorge vor einer Preisblase auf dem Immobilienmarkt auf dem Rekordtief belassen. Die Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Leitzins unverändert auf 0,5 Prozent zu belassen. Notenbankpräsident Lee Ju-yeol machte im Anschluss an die einstimmig gefällte Zinsentscheidung deutlich, dass die Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise Vorrang habe vor der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt.