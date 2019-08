Swatch- und Richemont-Titel nach Exportdaten gesucht

Bis um 09.35 Uhr rücken die Aktien der Swatch Group um 0,8 Prozent auf 267,20 Franken und jene des Branchennachbars Richemont um 0,9 Prozent auf 75,84 Franken vor. Damit liegen die beiden Titel an der Spitze des SMI, der um 0,27 Prozent zulegen kann. Sowohl Swatch als auch Richemont hatten seit Ende Juli stark an Wert eingebüsst, auch wenn sie sich in den letzten Tagen davon etwas erholen konnten.

Die Luxusgüteraktien werden seit Monaten von den Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den Unsicherheiten um die Massendemonstrationen am wichtigsten Umschlagsplatz für teure Uhren, Hongkong, belastet. Im Juni brachen die Ausfuhren von Schweizer Zeitmesser daher in die Einkaufsmetropole am südchinesischen Meer um 27 Prozent ein.

Auch im Juli seien die Exporte nach Hongkong zurückgegangen, allerdings lediglich um 1,3 Prozent, wie Patrik Schwendimann von der ZKB in seinem Kommentar festhielt. Insgesamt seien die Uhrenexporte dank dem Plus von 4,3 Prozent um 11 Prozent über seinen Erwartungen ausgefallen.

Allerdings dürften die Exporte im August nach Hongkong wegen der anhaltenden Unruhen wieder stark zurückgehen, befürchtet Schwendimann. Die Aufwertung des Schweizer Frankens sei ein weiterer Belastungsfaktor für die Branche. In den Aktienkursen von Swatch und Richemont sei allerdings viel Negatives bereits eingepreist.

mk/rw

(AWP)