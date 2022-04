Teure Energie treibt Eurozonen-Inflation auf Rekord von 7,5 Prozent

(Ausführliche Fassung) - In der Eurozone hat sich der Höhenflug der Verbraucherpreise fortgesetzt und die Inflation auf ein Rekordhoch getrieben. Stärkster Treiber der Teuerung bleiben hohe Kosten für Energie. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen sehen mittlerweile ein "handfestes Inflationsproblem" für die Europäische Zentralbank (EZB).