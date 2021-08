Themenpfad zu Windenergie im Michelsamt eröffnet

Auf den Tafeln werden Aspekte rund um Windräder wie Geräuschemissionen, Schattenwurf, Verträglichkeit mit der Vogelwelt, Produktionspotenzial und Planungsgrundlagen thematisiert, wie der Förderverein Biomasse, Energie und Infrastruktur Michelsamt (BEIM) anlässlich der Eröffnung mitteilte. Er hat den Weg initiiert.

In den Augen der Verantwortlichen ist die Windenergie "eine sinnvolle Technologie", sie habe jedoch oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Mit dem Themenweg wolle man diesen Vorbehalten mit Fakten begegnen. Mit Hilfe von QR-Codes auf den Tafeln kann auf Quellen und weiterführende Informationen zugegriffen werden.

Auf dem Stierenberg an der Luzerner Kantonsgrenze zum Aargau planen Private drei Windenergieanlagen. 2014 veröffentlichten die Initianten ihre Pläne, seither sind zahlreiche Abklärungen getroffen worden. Im Konzept zur Windenergie des Kantons Luzern ist das Gebiet als einer von 22 möglichen Standorten für Windräder festgehalten.

In Rickenbach gibt es allerdings auch Widerstand gegen die Pläne. Im vergangenen Jahr kam eine Gemeindeinitiative mit 549 Unterschriften zustande, die auf dem Stierenberg eine "Schutzzone" errichten und so den Bau von Windenergieanlagen verunmöglichen will.

(AWP)