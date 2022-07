Touristenzahlen in Thailand nehmen wieder deutlich zu

In Thailand nimmt die Zahl ausländischer Touristen nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie wieder deutlich zu. Mittlerweile kämen täglich rund 30 000 Urlauber in dem südostasiatischen Land an, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" am Dienstag den Gouverneur der thailändischen Zentralbank, Sethaput Suthiwartnarueput. Wenn die Entwicklung so weitergehe, dann rechne die Bank bis Jahresende mit mindestens acht Millionen internationalen Feriengästen, hiess es. Bislang lagen die Schätzungen der Bank für dieses Jahr bei maximal etwa sechs Millionen Besuchern. Ein Million zusätzlicher Touristen steigere das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um jeweils 0,4 Prozent, erklärte der Gouverneur.