US-Präsident Donald Trump hat Indien aufgefordert, kürzlich verhängte Vergeltungszölle auf US-Produkte wieder aufzuheben. "Ich freue mich darauf, mit Premierminister Modi über die Tatsache zu sprechen, dass Indien, das jahrelang sehr hohe Zölle gegenüber den USA erhoben hat, die Zölle kürzlich noch weiter angehoben hat", schrieb Trump vor Beginn des G20-Gipfels im japanischen Osaka auf Twitter. "Das ist inakzeptabel, und die Zölle müssen zurückgenommen werden", erklärte der US-Präsident. Trump will den indischen Regierungschef Narendra Modi am Rande des G20-Gipfels treffen, der am Freitag beginnt.