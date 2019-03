Trump will Indien und Türkei Vorteile beim Handel nehmen

Die USA haben Indien und der Türkei gedroht, ihnen den Status als Entwicklungsländer abzuerkennen und damit ihre bisherige Sonderbehandlung in Handelsfragen zu beenden. Präsident Donald Trump wolle beiden Staaten nicht länger den zollfreien Export von Waren in die USA genehmigen, der mit ihrem bisherigen Sonderstatus verbundenen ist, teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag (Ortszeit) in Washington mit. Der Entschluss kann frühestens nach Ablauf von 60 Tagen in Kraft treten.