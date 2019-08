Trump will noch an diesem Freitag auf China-Zölle reagieren

(Ausführliche Fassung) - US-Präsident Donald Trump will noch an diesem Freitag auf die kurz zuvor von China angekündigten Vergeltungszölle antworten. "Ich werde an diesem Nachmittag auf die China-Zölle reagieren", schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag. "Das ist eine grosse Chance für die USA." Die USA hätten in den vergangenen Jahren Billionen Dollar an China verloren.