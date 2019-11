Türkei: Inflation fällt auf Dreijahrestief

Die hohe Inflation in der Türkei ist weiter rückläufig. Wie das türkische Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Oktober 8,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das ist die niedrigste Rate seit Dezember 2016. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Die türkische Lira reagierte zunächst kaum auf die Daten.