Türkei: Inflation steigt auf 15-Jahreshoch

Die schwache Lira lässt die Inflation in der Türkei immer weiter steigen. Wie das Statistikamt Turkstat am Dienstag in Ankara mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juni 15,4 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2003, also seit fast 15 Jahren. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 12,2 Prozent gelegen.