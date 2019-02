Türkische Inflation weiter über 20 Prozent

In der Türkei bleibt der Preisauftrieb zum Jahresauftakt stark. Im Januar habe die Inflationsrate 20,35 Prozent betragen, teilte das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mit. Im Dezember hatte die Rate bei 20,30 Prozent gelegen und Analysten waren von einer unveränderten Teuerung ausgegangen. Seit fünf Monaten liegt die türkische Inflation über der Marke von 20 Prozent.