Türkische Notenbank senkt Leitzins deutlich

Die türkische Zentralbank hat auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagiert und die Leitzinsen gesenkt. Der einwöchige Leitzins fällt um 1,0 Prozentpunkte auf 9,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Ankara mitteilte. Die Entscheidung fiel auf einer ausserordentlichen Sitzung. Regulär sollte an diesem Donnerstag eine Entscheidung getroffen werden. Ökonomen hatten für diese Termin mit einer Senkung um lediglich 0,50 Prozentpunkte gerechnet.