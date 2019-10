Türkische Notenbank senkt Leitzins erneut

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr reduziert. Wie die Währungshüter am Donnerstag in Ankara mitteilten, sinkt der Zins für einwöchiges Zentralbankgeld um 2,5 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent. Es ist die dritte Reduzierung, seit der neue Notenbankchef im Sommer sein Amt angetreten hat. Sein Vorgänger wurde von der Regierung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die geldpolitische Ausrichtung ersetzt.