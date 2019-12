Türkische Notenbank senkt Leitzins erneut deutlich

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr reduziert. Der Zins für einwöchiges Zentralbankgeld werde um 2,0 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent gesenkt, teilte die Notenbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine nicht ganz so starke Senkung auf 12,50 Prozent erwartet.