UBS erhöht BIP-Prognose auf +2,4% für 2018

Dank dem starken Wachstum im zweiten Halbjahr 2017 - das Staatssekretariat für Wirtschaft hatte am Vortag ein starkes Wachstum im letzten Jahresviertel kommuniziert - werde das BIP in diesem Jahr von einem beträchtlichen "statistischen Überhang" profitieren, erklärt die UBS.

Zudem helfe in diesem Jahr der Umstand, dass die Schweiz Sitz wichtiger internationaler Sportverbände sei. In Jahren mit olympischen Spielen und Fussballweltmeisterschaften würden die Fernseh- und Lizenz-Einnahmen dieser Verbände der Schweiz zu einem etwas stärkeren Wachstum verhelfen.

Es gebe aber auch "reale" Entwicklungen. Dazu gehöre etwa die starke Weltkonjunktur: Die globale Wirtschaft dürfte 2018 nach Einschätzung der UBS-Ökonomen so stark wachsen wie letztmals im Jahr 2011. Zudem dürfte eine graduelle Normalisierung der Geldpolitik in den USA und in der Eurozone zu einer weiteren Abschwächung des Frankens beitragen. Den Euro erwartet die UBS in zwölf Monaten bei 1,22 Franken; der US-Dollar werde sich derweil stabil zur hiesigen Währung bewegen.

Für das Jahr 2019 rechnet man bei der UBS ebenfalls mit einem robusten Wirtschaftswachstum in der Schweiz, wenngleich es nicht mehr ganz so stark ausfallen dürfte wie in diesem Jahr. Der Rückenwind der globalen Wirtschaft werde sich reduzieren, weshalb für 2019 ein Wachstum von 1,9% veranschlagt wird.

ra/cf

(AWP)