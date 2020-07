UBS sichert sich Namensrechte an New Yorker Eishockeyarena

Das Stadion in Elmont, New York, solle pünktlich zur NHL-Saison 2021/22 eröffnen, teilte die Grossbank am Mittwoch mit. Die "UBS Arena" werde jährlich mit mehr als 150 Veranstaltungen und Events aufwarten. Das Projekt habe insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar verschlungen. Wie viel die UBS für die Namensrechte bezahle, verriet die Bank nicht. Laut dem US-Portal "Sports Business Daily" soll die UBS 350 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt haben.

Die Islanders sind neben den Rangers eines von zwei NHL-Teams aus dem Ballungsraum New York. Sie gewannen zu Beginn der 1980er Jahre den prestigeträchtigen Stanley Cup viermal in Folge (1980 bis 1983). Seither ist das Team ohne weiteren Titelgewinn geblieben.

ra/jb

(AWP)