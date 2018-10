Uhrenaktien nach enttäuschenden Exportdaten unter Druck

An der Schweizer Börse verlieren die Titel der Schmuck- und Uhrenkonzerne Swatch und Richemont am Donnerstag in einem ansonsten fester tendierenden Gesamtmarkt klar an Wert. Enttäuschende Daten zu den Uhrenexporten belasten die Papiere. Die Ausfuhren sind im September gegenüber dem Vorjahr um knapp 7 Prozent zurückgegangen, während Analysten von einem weiteren Wachstum ausgegangen sind.