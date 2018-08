Uhrenexporte steigen im Juli um knapp 7 Prozent

Nach dem exzellenten ersten Halbjahr hätten die Uhrenexporte ihr Wachstum im Juli fortgesetzt, schrieb der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit hätten die Ausfuhren in den ersten sieben Monaten zusammengerechnet um 10 Prozent zugelegt.

Die Entwicklung bei den verschiedenen Preissegmenten verlief im Juli unterschiedlich. Das grösste Wachstum gab es bei den billigen und bei den teuersten Uhren. Die billigeren Uhren mit einem Preis von unter 200 Franken konnten um 11 Prozent zulegen, dank dem Absatz von Stahl- und Bimetalluhren.

Die teuren Uhren mit einem Preis von über 3'000 Franken steigerten den Ausfuhrwert um 8,1 Prozent. Bei den Uhren mit einem Preis von 500 bis 3'000 Franken betrug das Exportplus noch 3,1 Prozent.

Dagegen mussten die Uhren mit einem Preis zwischen 200 und 500 Franken wiederum ein Minus von 3 Prozent hinnehmen. Das sei der zweite Rückgang in Folge, schrieb der Verband.

Absatz in Hongkong floriert

Im wichtigsten Absatzmarkt Hongkong florierten die Verkäufe erneut: Die Exporte in die ehemalige britische Kronkolonie schossen um über ein Viertel auf knapp 260 Millionen Franken nach oben. Dagegen haperte der Absatz in den USA (-0,7%) und China (-0,4%).

Schub zeigte indes der viertwichtigste Markt Japan: Hier schossen die Verkäufe um knapp 17 Prozent hoch, nachdem sie schon in den zehn Monaten zuvor stark gewachsen waren. Auch in Grossbritannien waren Schweizer Uhren wieder mehr gefragt (+7,6%).

Dagegen lief das Geschäft in den anderen grossen Ländern Europas schlechter. In Frankreich schrumpften die Verkäufe um 1 Prozent, während sie in Italien (-9,1%) und Deutschland (-8,6%) richtiggehend abtauchten.

jb/rw

(AWP)