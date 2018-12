Ukraine erhält noch Ende 2018 frisches IWF-Geld

Das Direktorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat einen weiteren Milliardenkredit für die finanziell angeschlagene Ukraine bewilligt. Im Verlauf von 14 Monaten werde Kiew umgerechnet 3,4 Milliarden Euro erhalten, teilte der IWF am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit. Die erste von drei Tranchen in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Euro werde sofort freigegeben. Das Finanzministerium in Kiew geht vom Eintreffen des Geldes bis kommenden Dienstag aus.