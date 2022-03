Ukraine-Krieg lässt Konsumlaune in der Eurozone einbrechen

(Ausführliche Fassung) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im März wegen des Kriegs in der Ukraine und einer hohen Inflation stark eingetrübt. Der Indikator sackte um 9,9 Punkte auf minus 18,7 Zähler, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Damit rutschte die Konsumlaune auf das Niveau, das zuletzt im Frühjahr 2020 erreicht worden war. Damals hatte der Beginn der Corona-Krise das Vertrauen der Verbraucher erschüttert.