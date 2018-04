Umsätze im deutschen Detailhandel überraschend gefallen

Der deutsche Detailhandel hat überraschend erneut einen Rückschlag erlitten. Im März seien die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.