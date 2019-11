Umsätze im Gastgewerbe im September rückläufig

Die Geschäfte für Hoteliers und Gastwirte in Deutschland sind im September etwas schlechter gelaufen als noch ein Jahr zuvor. Bereinigt um Preiseffekte sanken die Umsätze in dem Monat um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Allerdings spielt dabei auch eine Rolle, dass der September 2018 aussergewöhnlich gut verlaufen war, wie die Statistiker berichteten.