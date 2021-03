UN wollen natürliche Ressourcen bei BIP-Berechnung einbeziehen

Die Vereinten Nationen empfehlen ihren Mitgliedsstaaten, künftig bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts die natürlichen Ressourcen eines Landes einzubeziehen. Dazu habe die Statistikkommission eine entsprechende Rahmenempfehlung verabschiedet, teilten die UN in der Nacht zum Donnerstag in New York mit.