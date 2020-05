Unerwartet schwache Preisentwicklung in China

(Ausführliche Fassung) - In China deuten schwache Preisdaten auf eine eher schleppende Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Krise hin. Im April sind die Erzeugerpreise so stark gefallen wie seit vier Jahren nicht mehr und der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich unerwartet stark abgeschwächt. Die Erzeugerpreise seien im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt am Dienstag in Peking mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit April 2016.