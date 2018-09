In Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und bei den Verbrauchern überraschend verbessert. Der Indexwert für die Unternehmensstimmung sei im September um 0,7 Punkte auf 105,7 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 104,5 Punkte gerechnet.