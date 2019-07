Unternehmensstimmung in Eurozone verschlechtert sich deutlich

(Ausführliche Fassung) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet verschlechtert. Der Unterindikator für die Industrie fiel auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank um 0,7 Punkte auf 51,5 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in London mitteilte. Das war der tiefste Stand seit drei Monaten. Analysten hatten in Schnitt lediglich einen gleichbleibenden Wert von 52,2 Punkten erwartet.