Die Stimmung britischer Unternehmen hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber dem Vormonat um 5,7 Punkte auf 59,9 Zähler, wie die Marktforscher am Donnerstag in London mitteilten. Unter den Dienstleistern hellte sich die Stimmung ebenso auf wie in der Industrie, wo die Umfrageergebnisse bereits am Dienstag veröffentlicht wurden.