Unternehmensstimmung im Euroraum auf 21-Jahreshoch

Während die Dienstleister von Corona-Lockerungen profitierten, sorgten die anhaltenden Lieferverzögerungen in der Industrie für grosse Probleme, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Entsprechend hellte sich die Stimmung in Dienstleistungssektor auf, in der Industrie trübte sie sich dagegen ein. Der Serviceindikator stieg sogar auf den höchsten Stand seit gut 15 Jahren.

Die Industrie litt dagegen weiter unter massiven Engpässen an Produktionsmaterialien. Da zugleich die Nachfrage wegen der Konjunkturerholung stark war, wurden die Verkaufspreise kräftig angehoben. Die Lieferzeiten verlängerten sich abermals erheblich.

Markit-Ökonom Williamson sprach einerseits von einem sommerlichen Wachstumsschub für die Eurozone, der durch die geringeren Corona-Beschränkungen getragen werde. Andererseits stelle die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus ein grosses Risiko für den Konjunkturausblick dar. Die steigenden Infektionszahlen hätten den Aussichten einen Dämpfer verpasst. Weitere Viruswellen könnten zu neuen Lieferverzögerungen führen und die Preise steigen lassen.

