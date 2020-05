Urs Rüegsegger ist neuer Präsident der Zuger Kantonalbank

Rüegsegger ist verheiratet, hat eine erwachsenen Tochter und wohnt in Mörschwil SG. Mit der Zuger Kantonalbank dürfe er zukünftig eine Bank in hervorragender Verfassung präsidieren, liess sich der neue Bankchef in einer Mitteilung zitieren. Bonati tritt nach zehn Jahren im Bankrat zurück.

Die Generalversammlung wurde wegen der Coronavirus-Krise ohne persönliche Teilnahme von Aktionären durchgeführt. Mit knapp 64'000 vertretenen Aktien von Privataktionären fiel die Stimmbeteiligung um über 50 Prozent höher aus als im Vorjahr.

Sämtliche Anträge des Bankrates wurden genehmigt, darunter auch die unveränderte Dividende von 220 Franken pro Aktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 7. Mai spesenfrei.

(AWP)