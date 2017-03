In den USA sind die Bauausgaben im Januar überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,0 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Bauausgaben allerdings nach revidierten Zahlen um 0,1 Prozent gestiegen. Hier war zuvor ein Rückgang geschätzt worden./tos/jsl/he