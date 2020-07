Der amerikanische Einzelhandel hat sich im Juni weiter von seinem Absturz in der Corona-Krise erholt. Die Umsätze der Branche lagen im Juni 7,5 Prozent höher als im Mai, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, lagen d Analysten hatten nur einem Anstieg um 5,0 Prozent erwartet.