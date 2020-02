In den USA sind die Preise auf Produzentenebene im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erzeugerpreise um 2,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit vergangenen Mai. Im Dezember hatte die Rate noch 1,3 Prozent betragen. Analysten hatten aktuell mit einer Rate von 1,6 Prozent gerechnet.