US-Golfküste wappnet sich gegen Tropensturm - Fluten in New Orleans

Der erste Tropensturm der Hurrikan-Saison 2019 hat Kurs auf die US-Küste am Golf von Mexiko genommen. Der Bundesstaat Louisiana sowie die dort liegende Südstaaten-Metropole New Orleans riefen den Notstand aus, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Stadtteile von New Orleans standen nach ausdauerndem Regen bereits am Mittwoch stundenlang unter Wasser. Bilder zeigten Einwohner, die auf den Strassen durch fast knietiefe Fluten wateten. Autos standen zur Hälfte im Wasser.