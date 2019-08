US-Handelsdefizit geht leicht zurück - Defizit mit China stabil

Das chronische Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz hat sich im Juni leicht verringert. Das Handelsdefizit fiel um 0,1 Milliarden auf 55,2 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 54,6 Milliarden Dollar gerechnet. Ein Defizit im Aussenhandel bedeutet, dass ein Land mehr importiert als exportiert.