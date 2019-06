US-Handelsdefizit schrumpft

Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April gesunken. Das Handelsdefizit fiel um 1,1 Milliarden auf 50,8 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 50,7 Milliarden Dollar gerechnet.