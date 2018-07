Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Mai zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Fehlbetrag sei um 3,0 Milliarden US-Dollar auf 43,1 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas schwächeren Rückgang auf 43,6 Milliarden Dollar gerechnet./tos/jsl/jha/