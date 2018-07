Amerikanische Unternehmen in China haben die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump auf chinesische Importe als "kontrapoduktiv" kritisiert. "Es gibt keine Gewinner in einem Handelskrieg", betonte der Vorsitzende der US-Handelskammer (AmCham) in China, William Zarit, am Freitag in Peking nach dem Inkrafttreten der US-Sonderabgaben auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar. Solche Strafzölle schadeten nicht nur den USA und China, sondern auch allen anderen Ländern.