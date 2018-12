US-Handelspolitik drückt auf Stimmung in Japans Industrie

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China drückt auf die Stimmung unter den Managern der japanischen Grossindustrie. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Bank von Japan (BoJ) unter rund 10 000 Unternehmen hervorgeht, dürfte der darin ermittelte Stimmungsindex für die grossen Produktionsunternehmen zum März von plus 19 auf plus 15 sinken. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten jedoch weiter in der Mehrheit sind. Im auslaufenden Quartal hatte sich der Index im Vergleich zum Vorquartal entgegen der Erwartung vieler Ökonomen nicht weiter verschlechtert, sondern verharrte unverändert bei plus 19.