US-Industriestimmung entfernt sich von Zehnjahrestief

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober von niedrigem Niveau aus aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 48,3 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer etwas stärkeren Verbesserung auf 48,9 Punkte gerechnet.