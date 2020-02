US-Industriestimmung steigt erstmals seit Juli wieder über Expansionsschwelle

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich zu Beginn des Jahres ein Stück weit aufgehellt und ist wieder über die Expansionsschwelle gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex ISM legte im Januar von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,9 Zähler zu, wie das Institute for Supply Management am Montag in Washington mitteilte. Mit der Verbesserung liegt ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe erstmals seit dem vergangenen Juli wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.