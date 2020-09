US-Inflation legt weiter zu

In den USA zieht die Teuerung weiter an. Im August stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Inflationsrate von 1,2 Prozent erwartet. Die Jahresrate steigt seit Mai. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise ebenfalls stärker als erwartet um 0,4 Prozent.