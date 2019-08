Das Defizit sei angesichts höherer Staatsausgaben schneller gestiegen, hiess es in dem Ausblick. Etwas gedämpft worden sei der Effekt durch die niedrigeren Zinsen. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt im Jahr 2012 über dem Niveau von einer Billion Dollar. Ein Haushaltsjahr beginnt in den USA am 1. Oktober des vorherigen Jahres./jsl/he

(AWP)